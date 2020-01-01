Токеномика Mt Pelerin Shares (MPS) Откройте для себя ключевую информацию о Mt Pelerin Shares (MPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mt Pelerin Shares (MPS) MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights. Официальный сайт: https://www.mtpelerin.com/ Купить MPS сейчас!

Токеномика и анализ цен Mt Pelerin Shares (MPS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mt Pelerin Shares (MPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 500,00K $ 500,00K $ 500,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,05M $ 36,05M $ 36,05M Исторический максимум: $ 28,26 $ 28,26 $ 28,26 Исторический минимум: $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 Текущая цена: $ 3,6 $ 3,6 $ 3,6 Узнайте больше о цене Mt Pelerin Shares (MPS)

Токеномика Mt Pelerin Shares (MPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mt Pelerin Shares (MPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MPS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MPS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MPS, изучите текущую цену MPS!

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