Токеномика Mt Pelerin Shares (MPS)

Токеномика Mt Pelerin Shares (MPS)

Откройте для себя ключевую информацию о Mt Pelerin Shares (MPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mt Pelerin Shares (MPS)

MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights.

Официальный сайт:
https://www.mtpelerin.com/

Токеномика и анализ цен Mt Pelerin Shares (MPS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mt Pelerin Shares (MPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,80M
$ 1,80M$ 1,80M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 500,00K
$ 500,00K$ 500,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 36,05M
$ 36,05M$ 36,05M
Исторический максимум:
$ 28,26
$ 28,26$ 28,26
Исторический минимум:
$ 1,1
$ 1,1$ 1,1
Текущая цена:
$ 3,6
$ 3,6$ 3,6

Токеномика Mt Pelerin Shares (MPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mt Pelerin Shares (MPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MPS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MPS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MPS, изучите текущую цену MPS!

Прогноз цены MPS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.