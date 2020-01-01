Токеномика Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Откройте для себя ключевую информацию о Mrs Miggles (MRSMIGGLES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top. Официальный сайт: https://mrsmigglesbase.com/ Купить MRSMIGGLES сейчас!

Токеномика и анализ цен Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mrs Miggles (MRSMIGGLES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 214,94K $ 214,94K $ 214,94K Общее предложение: $ 948,65M $ 948,65M $ 948,65M Оборотное предложение: $ 948,65M $ 948,65M $ 948,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 214,94K $ 214,94K $ 214,94K Исторический максимум: $ 0,00502618 $ 0,00502618 $ 0,00502618 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022658 $ 0,00022658 $ 0,00022658 Узнайте больше о цене Mrs Miggles (MRSMIGGLES)

Токеномика Mrs Miggles (MRSMIGGLES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mrs Miggles (MRSMIGGLES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MRSMIGGLES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MRSMIGGLES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MRSMIGGLES, изучите текущую цену MRSMIGGLES!

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