Токеномика Motion Coin (MOTION)

Токеномика Motion Coin (MOTION)

Откройте для себя ключевую информацию о Motion Coin (MOTION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Motion Coin (MOTION)

We got motion so we CTO'D

We got motion so we CTO'D

We got motion so we CTO'D

WE GOT MOTION SO WE CTO'D

Официальный сайт:
https://solanamotion.com

Токеномика и анализ цен Motion Coin (MOTION)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Motion Coin (MOTION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 127.09K
$ 127.09K$ 127.09K
Общее предложение:
$ 899.98M
$ 899.98M$ 899.98M
Оборотное предложение:
$ 899.98M
$ 899.98M$ 899.98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 127.09K
$ 127.09K$ 127.09K
Исторический максимум:
$ 0.00565009
$ 0.00565009$ 0.00565009
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00014177
$ 0.00014177$ 0.00014177

Токеномика Motion Coin (MOTION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Motion Coin (MOTION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOTION, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOTION.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOTION, изучите текущую цену MOTION!

Прогноз цены MOTION

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.