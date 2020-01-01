Токеномика Monerium EUR emoney (EURE) Откройте для себя ключевую информацию о Monerium EUR emoney (EURE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Monerium EUR emoney (EURE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Monerium EUR emoney (EURE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26.14M $ 26.14M $ 26.14M Общее предложение: $ 22.21M $ 22.21M $ 22.21M Оборотное предложение: $ 22.21M $ 22.21M $ 22.21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26.14M $ 26.14M $ 26.14M Исторический максимум: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Исторический минимум: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Текущая цена: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Узнайте больше о цене Monerium EUR emoney (EURE)

Токеномика Monerium EUR emoney (EURE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Monerium EUR emoney (EURE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EURE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EURE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EURE, изучите текущую цену EURE!

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