Токеномика MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) Откройте для себя ключевую информацию о MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) Molly Analytics is a platform for project evaluation and portfolio management, designed to empower investors with insights and risk management tools. By leveraging AI agents, data intelligence, and advanced risk assessment technologies, the platform democratizes access to essential data, enabling both novice and experienced investors to make informed decisions. The platform utilizes a network of agents and worker nodes to aggregate data from diverse sources, including market and pricing data, X (formerly Twitter), Discord, and more. This comprehensive approach provides a holistic view of projects, enriched with sentiment analysis. Molly Analytics benchmarks and analyzes this data against other projects in the ecosystem, offering users actionable insights. Investors can interact with the platform through Discord and Telegram terminals, allowing them to query data and explore deeper insights seamlessly. Официальный сайт: https://agentmolly.io/ Whitepaper: https://app.gitbook.com/o/6Byk79DxUsnf1TZ15Li5/s/lMlCHWwRmaRf6NJzwdyf/ Купить MOLLY сейчас!

Токеномика и анализ цен MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,52K $ 29,52K $ 29,52K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,52K $ 29,52K $ 29,52K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY)

Токеномика MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOLLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOLLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOLLY, изучите текущую цену MOLLY!

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