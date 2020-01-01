Токеномика MollarsToken (MOLLARS)

Токеномика MollarsToken (MOLLARS)

Откройте для себя ключевую информацию о MollarsToken (MOLLARS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о MollarsToken (MOLLARS)

The Mollars token is a hybrid cryptocurrency on Ethereum. It is a store-of-value token with a DEX utility to propel its acceptance.

Официальный сайт:
https://mollars.com
Whitepaper:
https://mollars.com/whitepaper

Токеномика и анализ цен MollarsToken (MOLLARS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MollarsToken (MOLLARS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 97,10K
$ 97,10K$ 97,10K
Общее предложение:
$ 8,26M
$ 8,26M$ 8,26M
Оборотное предложение:
$ 6,96M
$ 6,96M$ 6,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 115,23K
$ 115,23K$ 115,23K
Исторический максимум:
$ 0,542738
$ 0,542738$ 0,542738
Исторический минимум:
$ 0,01237358
$ 0,01237358$ 0,01237358
Текущая цена:
$ 0,0139452
$ 0,0139452$ 0,0139452

Токеномика MollarsToken (MOLLARS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MollarsToken (MOLLARS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOLLARS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOLLARS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOLLARS, изучите текущую цену MOLLARS!

Прогноз цены MOLLARS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.