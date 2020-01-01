Токеномика MOE (MOE) Откройте для себя ключевую информацию о MOE (MOE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MOE (MOE) MOE is the native token of Merchant MOE, a native decentralized exchange on the Mantle blockchain. Официальный сайт: https://merchantmoe.com/ Whitepaper: https://docs.merchantmoe.com/ Купить MOE сейчас!

Токеномика и анализ цен MOE (MOE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MOE (MOE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,73M $ 2,73M $ 2,73M Общее предложение: $ 379,55M $ 379,55M $ 379,55M Оборотное предложение: $ 127,05M $ 127,05M $ 127,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,17M $ 8,17M $ 8,17M Исторический максимум: $ 0,507808 $ 0,507808 $ 0,507808 Исторический минимум: $ 0,01697119 $ 0,01697119 $ 0,01697119 Текущая цена: $ 0,02144338 $ 0,02144338 $ 0,02144338 Узнайте больше о цене MOE (MOE)

Токеномика MOE (MOE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MOE (MOE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOE, изучите текущую цену MOE!

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