Токеномика MOE (MOE)

Токеномика MOE (MOE)

Откройте для себя ключевую информацию о MOE (MOE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о MOE (MOE)

MOE is the native token of Merchant MOE, a native decentralized exchange on the Mantle blockchain.

Официальный сайт:
https://merchantmoe.com/
Whitepaper:
https://docs.merchantmoe.com/

Токеномика и анализ цен MOE (MOE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MOE (MOE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,73M
$ 2,73M$ 2,73M
Общее предложение:
$ 379,55M
$ 379,55M$ 379,55M
Оборотное предложение:
$ 127,05M
$ 127,05M$ 127,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,17M
$ 8,17M$ 8,17M
Исторический максимум:
$ 0,507808
$ 0,507808$ 0,507808
Исторический минимум:
$ 0,01697119
$ 0,01697119$ 0,01697119
Текущая цена:
$ 0,02144338
$ 0,02144338$ 0,02144338

Токеномика MOE (MOE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MOE (MOE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOE, изучите текущую цену MOE!

Прогноз цены MOE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.