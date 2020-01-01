Токеномика MOAI (MOAI) Откройте для себя ключевую информацию о MOAI (MOAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MOAI (MOAI) Moai are monolithic human figures carved by the Rapa Nui people on Rapa Nui (Easter Island) in eastern Polynesia between the years 1250 and 1500 Официальный сайт: https://ungabunga.tech Купить MOAI сейчас!

Токеномика и анализ цен MOAI (MOAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MOAI (MOAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,51M $ 2,51M $ 2,51M Общее предложение: $ 99,94M $ 99,94M $ 99,94M Оборотное предложение: $ 99,94M $ 99,94M $ 99,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,51M $ 2,51M $ 2,51M Исторический максимум: $ 0,392353 $ 0,392353 $ 0,392353 Исторический минимум: $ 0,00109089 $ 0,00109089 $ 0,00109089 Текущая цена: $ 0,0250851 $ 0,0250851 $ 0,0250851 Узнайте больше о цене MOAI (MOAI)

Токеномика MOAI (MOAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MOAI (MOAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOAI, изучите текущую цену MOAI!

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