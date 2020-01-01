Токеномика MMX (MMX) Откройте для себя ключевую информацию о MMX (MMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен MMX (MMX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MMX (MMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 61,19M $ 61,19M $ 61,19M Общее предложение: $ 499,90M $ 499,90M $ 499,90M Оборотное предложение: $ 161,72M $ 161,72M $ 161,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 189,14M $ 189,14M $ 189,14M Исторический максимум: $ 3,47 $ 3,47 $ 3,47 Исторический минимум: $ 0,04397974 $ 0,04397974 $ 0,04397974 Текущая цена: $ 0,368351 $ 0,368351 $ 0,368351 Узнайте больше о цене MMX (MMX)

Токеномика MMX (MMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MMX (MMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MMX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MMX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMX, изучите текущую цену MMX!

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