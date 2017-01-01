Токеномика MixMarvel (MIX) Откройте для себя ключевую информацию о MixMarvel (MIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MixMarvel (MIX) Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers. Официальный сайт: https://www.mixmarvel.com/ Купить MIX сейчас!

Токеномика и анализ цен MixMarvel (MIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MixMarvel (MIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,99M $ 9,99M $ 9,99M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 9,71B $ 9,71B $ 9,71B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,28M $ 10,28M $ 10,28M Исторический максимум: $ 0,146095 $ 0,146095 $ 0,146095 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00102835 $ 0,00102835 $ 0,00102835 Узнайте больше о цене MixMarvel (MIX)

Токеномика MixMarvel (MIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MixMarvel (MIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIX, изучите текущую цену MIX!

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