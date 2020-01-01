Токеномика Mithrandir Token (MITHR) Откройте для себя ключевую информацию о Mithrandir Token (MITHR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mithrandir Token (MITHR) The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token. Официальный сайт: https://www.mithr.io/ Whitepaper: https://www.mithr.io/whitepaper/WhitePaperMITHR.pdf Купить MITHR сейчас!

Токеномика и анализ цен Mithrandir Token (MITHR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mithrandir Token (MITHR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 117,18K $ 117,18K $ 117,18K Общее предложение: $ 420,00M $ 420,00M $ 420,00M Оборотное предложение: $ 27,78M $ 27,78M $ 27,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,77M $ 1,77M $ 1,77M Исторический максимум: $ 0,00747245 $ 0,00747245 $ 0,00747245 Исторический минимум: $ 0,00294158 $ 0,00294158 $ 0,00294158 Текущая цена: $ 0,00421875 $ 0,00421875 $ 0,00421875 Узнайте больше о цене Mithrandir Token (MITHR)

Токеномика Mithrandir Token (MITHR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mithrandir Token (MITHR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MITHR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MITHR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MITHR, изучите текущую цену MITHR!

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