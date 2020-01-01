Токеномика Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

Токеномика Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

Откройте для себя ключевую информацию о Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn’t joke about this stuff. Elon has been saying on X for a few months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future.

Официальный сайт:
https://woollytoken.com/

Токеномика и анализ цен Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,90M
$ 3,90M$ 3,90M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,90M
$ 3,90M$ 3,90M
Исторический максимум:
$ 0,00379639
$ 0,00379639$ 0,00379639
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00399259
$ 0,00399259$ 0,00399259

Токеномика Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WOOLLY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WOOLLY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOOLLY, изучите текущую цену WOOLLY!

Прогноз цены WOOLLY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.