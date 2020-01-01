Токеномика Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Откройте для себя ключевую информацию о Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn’t joke about this stuff. Elon has been saying on X for a few months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. Официальный сайт: https://woollytoken.com/ Купить WOOLLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,90M $ 3,90M $ 3,90M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,90M $ 3,90M $ 3,90M Исторический максимум: $ 0,00379639 $ 0,00379639 $ 0,00379639 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00399259 $ 0,00399259 $ 0,00399259 Узнайте больше о цене Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

Токеномика Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOOLLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOOLLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOOLLY, изучите текущую цену WOOLLY!

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