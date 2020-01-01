Токеномика Million (MM) Откройте для себя ключевую информацию о Million (MM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Million (MM) Million is a decentralized digital currency pegged to a minimum value of $1.00 USD with a fixed-supply of 1,000,000 tokens, for a total market cap of $1,000,000+ USD. Million was founded by TechLead, an ex-Google / ex-Facebook tech lead with over 1,000,000 subscribers on YouTube (as a millionaire). Официальный сайт: https://milliontoken.org/ Купить MM сейчас!

Токеномика и анализ цен Million (MM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Million (MM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Исторический максимум: $ 223,17 $ 223,17 $ 223,17 Исторический минимум: $ 0,893033 $ 0,893033 $ 0,893033 Текущая цена: $ 1,12 $ 1,12 $ 1,12 Узнайте больше о цене Million (MM)

Токеномика Million (MM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Million (MM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MM, изучите текущую цену MM!

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