Токеномика Mewing Coin (MEWING) Откройте для себя ключевую информацию о Mewing Coin (MEWING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mewing Coin (MEWING) Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness. $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle. Официальный сайт: https://www.mewingcoin.io/ Купить MEWING сейчас!

Токеномика и анализ цен Mewing Coin (MEWING) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mewing Coin (MEWING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 134,62K $ 134,62K $ 134,62K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 134,62K $ 134,62K $ 134,62K Исторический максимум: $ 0,01197018 $ 0,01197018 $ 0,01197018 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013525 $ 0,00013525 $ 0,00013525 Узнайте больше о цене Mewing Coin (MEWING)

Токеномика Mewing Coin (MEWING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mewing Coin (MEWING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEWING, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEWING. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEWING, изучите текущую цену MEWING!

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