Токеномика Meupass (MPS)

Токеномика Meupass (MPS)

Откройте для себя ключевую информацию о Meupass (MPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Meupass (MPS)

Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses.

Официальный сайт:
http://token.meupass.com
Whitepaper:
https://meupass.gitbook.io/whitepaper/meupass-app-en

Токеномика и анализ цен Meupass (MPS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meupass (MPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 204,01K
$ 204,01K$ 204,01K
Общее предложение:
$ 25,00M
$ 25,00M$ 25,00M
Оборотное предложение:
$ 19,76M
$ 19,76M$ 19,76M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 258,05K
$ 258,05K$ 258,05K
Исторический максимум:
$ 0,04520831
$ 0,04520831$ 0,04520831
Исторический минимум:
$ 0,00850542
$ 0,00850542$ 0,00850542
Текущая цена:
$ 0,01032212
$ 0,01032212$ 0,01032212

Токеномика Meupass (MPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Meupass (MPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MPS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MPS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MPS, изучите текущую цену MPS!

Прогноз цены MPS

Хотите узнать, куда может двигаться MPS? Наша страница прогноза цены MPS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.