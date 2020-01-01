Токеномика Meupass (MPS) Откройте для себя ключевую информацию о Meupass (MPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Meupass (MPS) Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses. Официальный сайт: http://token.meupass.com Whitepaper: https://meupass.gitbook.io/whitepaper/meupass-app-en Купить MPS сейчас!

Токеномика и анализ цен Meupass (MPS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meupass (MPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 204,01K $ 204,01K $ 204,01K Общее предложение: $ 25,00M $ 25,00M $ 25,00M Оборотное предложение: $ 19,76M $ 19,76M $ 19,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 258,05K $ 258,05K $ 258,05K Исторический максимум: $ 0,04520831 $ 0,04520831 $ 0,04520831 Исторический минимум: $ 0,00850542 $ 0,00850542 $ 0,00850542 Текущая цена: $ 0,01032212 $ 0,01032212 $ 0,01032212 Узнайте больше о цене Meupass (MPS)

Токеномика Meupass (MPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Meupass (MPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MPS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MPS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MPS, изучите текущую цену MPS!

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