Токеномика MetFi (METFI) Откройте для себя ключевую информацию о MetFi (METFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен MetFi (METFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetFi (METFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 59,89M $ 59,89M $ 59,89M Общее предложение: $ 481,26M $ 481,26M $ 481,26M Оборотное предложение: $ 243,06M $ 243,06M $ 243,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 118,58M $ 118,58M $ 118,58M Исторический максимум: $ 5,7 $ 5,7 $ 5,7 Исторический минимум: $ 0,132417 $ 0,132417 $ 0,132417 Текущая цена: $ 0,246357 $ 0,246357 $ 0,246357 Узнайте больше о цене MetFi (METFI)

Токеномика MetFi (METFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MetFi (METFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов METFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов METFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой METFI, изучите текущую цену METFI!

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