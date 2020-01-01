Токеномика Metafluence (METO) Откройте для себя ключевую информацию о Metafluence (METO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Metafluence (METO) In Metafluence, a groundbreaking social metaverse platform, influencers are empowered to establish virtual storefronts known as Metahuts within the dynamic Virtual City. Through this innovative platform, influencers can effortlessly create personalized Metahuts, host exclusive private events, and interact with their fans in an immersive and engaging format. Metafluence not only provides a unique and vibrant environment but also introduces novel revenue streams for influencers. The company introduces a revolutionary concept called 'Influence to Earn,' where influencers have the opportunity to leverage their social influence and transform it into tangible earnings within our immersive virtual world. By encouraging influencers to transform their social media followers into the Metafluence community, we enable them to earn and thrive in this exciting new digital landscape. Our platform provides transparent, data-driven, and performance-oriented solutions that enable brands to partner with influencers and expand their presence in the metaverse and web3. Официальный сайт: http://metafluence.com Whitepaper: https://metafluence.gitbook.io/docs/ Купить METO сейчас!

Токеномика и анализ цен Metafluence (METO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metafluence (METO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 108,56K $ 108,56K $ 108,56K Общее предложение: $ 4,80B $ 4,80B $ 4,80B Оборотное предложение: $ 1,80B $ 1,80B $ 1,80B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 289,49K $ 289,49K $ 289,49K Исторический максимум: $ 0,04077849 $ 0,04077849 $ 0,04077849 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Metafluence (METO)

Токеномика Metafluence (METO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Metafluence (METO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов METO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов METO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой METO, изучите текущую цену METO!

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