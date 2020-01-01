Токеномика Metadium (META)

Токеномика Metadium (META)

Откройте для себя ключевую информацию о Metadium (META), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Metadium (META)

Metadium is a next-generation blockchain protocol designed to create a decentralized identity ecosystem. Vitalizing the concept of self-sovereign identity enables individuals to exercise total control of their own identity - managing, securing, and utilizing personal data only under the owner’s consent. Metadium aims to present a future in which one can freely and conveniently use one’s own identity data.

Официальный сайт:
https://metadium.com
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1MgZF5lk0_x6lDHrlrjVsVmpy3QfmLujI/view

Токеномика и анализ цен Metadium (META)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metadium (META), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 35,61M
$ 35,61M$ 35,61M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 1,72B
$ 1,72B$ 1,72B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 41,52M
$ 41,52M$ 41,52M
Исторический максимум:
$ 0,452667
$ 0,452667$ 0,452667
Исторический минимум:
$ 0,00295026
$ 0,00295026$ 0,00295026
Текущая цена:
$ 0,02076158
$ 0,02076158$ 0,02076158

Токеномика Metadium (META): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Metadium (META) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов META, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов META.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой META, изучите текущую цену META!

Прогноз цены META

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.