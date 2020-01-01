Токеномика Metadium (META) Откройте для себя ключевую информацию о Metadium (META), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Metadium (META) Metadium is a next-generation blockchain protocol designed to create a decentralized identity ecosystem. Vitalizing the concept of self-sovereign identity enables individuals to exercise total control of their own identity - managing, securing, and utilizing personal data only under the owner’s consent. Metadium aims to present a future in which one can freely and conveniently use one’s own identity data. Официальный сайт: https://metadium.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1MgZF5lk0_x6lDHrlrjVsVmpy3QfmLujI/view Купить META сейчас!

Токеномика и анализ цен Metadium (META) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metadium (META), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,61M $ 35,61M $ 35,61M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 1,72B $ 1,72B $ 1,72B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,52M $ 41,52M $ 41,52M Исторический максимум: $ 0,452667 $ 0,452667 $ 0,452667 Исторический минимум: $ 0,00295026 $ 0,00295026 $ 0,00295026 Текущая цена: $ 0,02076158 $ 0,02076158 $ 0,02076158 Узнайте больше о цене Metadium (META)

Токеномика Metadium (META): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Metadium (META) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов META, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов META. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой META, изучите текущую цену META!

Прогноз цены META Хотите узнать, куда может двигаться META? Наша страница прогноза цены META объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена META прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!