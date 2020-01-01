Токеномика Meme Games WTF (WTF)

Токеномика Meme Games WTF (WTF)

Откройте для себя ключевую информацию о Meme Games WTF (WTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Meme Games WTF (WTF)

Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before.

Официальный сайт:
https://memegames.wtf/

Токеномика и анализ цен Meme Games WTF (WTF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meme Games WTF (WTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M
Общее предложение:
$ 999,33M
$ 999,33M$ 999,33M
Оборотное предложение:
$ 990,68M
$ 990,68M$ 990,68M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M
Исторический максимум:
$ 0,00394945
$ 0,00394945$ 0,00394945
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0010984
$ 0,0010984$ 0,0010984

Токеномика Meme Games WTF (WTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Meme Games WTF (WTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WTF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WTF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WTF, изучите текущую цену WTF!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.