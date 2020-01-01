Токеномика Meme Games WTF (WTF) Откройте для себя ключевую информацию о Meme Games WTF (WTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Meme Games WTF (WTF) Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before. Официальный сайт: https://memegames.wtf/ Купить WTF сейчас!

Токеномика и анализ цен Meme Games WTF (WTF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meme Games WTF (WTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,09M $ 1,09M $ 1,09M Общее предложение: $ 999,33M $ 999,33M $ 999,33M Оборотное предложение: $ 990,68M $ 990,68M $ 990,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Исторический максимум: $ 0,00394945 $ 0,00394945 $ 0,00394945 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0010984 $ 0,0010984 $ 0,0010984 Узнайте больше о цене Meme Games WTF (WTF)

Токеномика Meme Games WTF (WTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Meme Games WTF (WTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WTF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WTF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WTF, изучите текущую цену WTF!

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