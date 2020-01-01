Токеномика Media Network (MEDIA) Откройте для себя ключевую информацию о Media Network (MEDIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Media Network (MEDIA) Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain. Официальный сайт: https://media.network/ Купить MEDIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Media Network (MEDIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Media Network (MEDIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 91,83K $ 91,83K $ 91,83K Общее предложение: $ 869,34K $ 869,34K $ 869,34K Оборотное предложение: $ 250,00K $ 250,00K $ 250,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 319,33K $ 319,33K $ 319,33K Исторический максимум: $ 312,25 $ 312,25 $ 312,25 Исторический минимум: $ 0,135377 $ 0,135377 $ 0,135377 Текущая цена: $ 0,367356 $ 0,367356 $ 0,367356 Узнайте больше о цене Media Network (MEDIA)

Токеномика Media Network (MEDIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Media Network (MEDIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEDIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEDIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEDIA, изучите текущую цену MEDIA!

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