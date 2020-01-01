Токеномика Media Network (MEDIA)

Токеномика Media Network (MEDIA)

Откройте для себя ключевую информацию о Media Network (MEDIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Media Network (MEDIA)

Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.

Официальный сайт:
https://media.network/

Токеномика и анализ цен Media Network (MEDIA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Media Network (MEDIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 91,83K
$ 91,83K$ 91,83K
Общее предложение:
$ 869,34K
$ 869,34K$ 869,34K
Оборотное предложение:
$ 250,00K
$ 250,00K$ 250,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 319,33K
$ 319,33K$ 319,33K
Исторический максимум:
$ 312,25
$ 312,25$ 312,25
Исторический минимум:
$ 0,135377
$ 0,135377$ 0,135377
Текущая цена:
$ 0,367356
$ 0,367356$ 0,367356

Токеномика Media Network (MEDIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Media Network (MEDIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEDIA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEDIA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEDIA, изучите текущую цену MEDIA!

Прогноз цены MEDIA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.