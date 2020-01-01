Токеномика Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Откройте для себя ключевую информацию о Maxi PayFi Strategy Token (MPST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework. Официальный сайт: https://app.huma.finance Купить MPST сейчас!

Токеномика и анализ цен Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maxi PayFi Strategy Token (MPST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41,28M $ 41,28M $ 41,28M Общее предложение: $ 41,30M $ 41,30M $ 41,30M Оборотное предложение: $ 41,30M $ 41,30M $ 41,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,28M $ 41,28M $ 41,28M Исторический максимум: $ 1,049 $ 1,049 $ 1,049 Исторический минимум: $ 0,984789 $ 0,984789 $ 0,984789 Текущая цена: $ 0,999513 $ 0,999513 $ 0,999513 Узнайте больше о цене Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Токеномика Maxi PayFi Strategy Token (MPST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Maxi PayFi Strategy Token (MPST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MPST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MPST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MPST, изучите текущую цену MPST!

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