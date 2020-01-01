Токеномика MatrixETF (MDF)

Токеномика MatrixETF (MDF)

Откройте для себя ключевую информацию о MatrixETF (MDF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MatrixETF (MDF)

MatrixETF is the next generation of decentralized ETF platform to run the cross chain，which goal is to establish a decentralized, automated, personalized and diversified portfolio for users, as well as help users easily enjoy long-term, stable and efficient financial services.

Официальный сайт:
https://www.matrixetf.finance/

Токеномика и анализ цен MatrixETF (MDF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MatrixETF (MDF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,29K
$ 15,29K$ 15,29K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 41,60M
$ 41,60M$ 41,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 367,47K
$ 367,47K$ 367,47K
Исторический максимум:
$ 0,151882
$ 0,151882$ 0,151882
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00036718
$ 0,00036718$ 0,00036718

Токеномика MatrixETF (MDF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MatrixETF (MDF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MDF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MDF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MDF, изучите текущую цену MDF!

Прогноз цены MDF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.