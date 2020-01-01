Токеномика Matr1x Fire (FIRE) Откройте для себя ключевую информацию о Matr1x Fire (FIRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Matr1x Fire (FIRE) Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE. Официальный сайт: https://matr1x.io/ Whitepaper: https://matr1x.gitbook.io/matr1x-whitepaper/ Купить FIRE сейчас!

Токеномика и анализ цен Matr1x Fire (FIRE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Matr1x Fire (FIRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,77M $ 1,77M $ 1,77M Общее предложение: $ 965,65M $ 965,65M $ 965,65M Оборотное предложение: $ 66,73M $ 66,73M $ 66,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,56M $ 25,56M $ 25,56M Исторический максимум: $ 2,35 $ 2,35 $ 2,35 Исторический минимум: $ 0,02642948 $ 0,02642948 $ 0,02642948 Текущая цена: $ 0,02648122 $ 0,02648122 $ 0,02648122 Узнайте больше о цене Matr1x Fire (FIRE)

Токеномика Matr1x Fire (FIRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Matr1x Fire (FIRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FIRE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FIRE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIRE, изучите текущую цену FIRE!

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