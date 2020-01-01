Токеномика Mars Ecosystem (XMS) Откройте для себя ключевую информацию о Mars Ecosystem (XMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mars Ecosystem (XMS) Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system Официальный сайт: https://marsdao.finance/ Купить XMS сейчас!

Токеномика и анализ цен Mars Ecosystem (XMS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mars Ecosystem (XMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 209,56K $ 209,56K $ 209,56K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 666,54M $ 666,54M $ 666,54M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 314,40K $ 314,40K $ 314,40K Исторический максимум: $ 1,45 $ 1,45 $ 1,45 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0003144 $ 0,0003144 $ 0,0003144 Узнайте больше о цене Mars Ecosystem (XMS)

Токеномика Mars Ecosystem (XMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mars Ecosystem (XMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XMS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XMS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XMS, изучите текущую цену XMS!

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