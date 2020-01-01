Токеномика Mars Ecosystem (XMS)

Токеномика Mars Ecosystem (XMS)

Откройте для себя ключевую информацию о Mars Ecosystem (XMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mars Ecosystem (XMS)

Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world.

Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system

Официальный сайт:
https://marsdao.finance/

Токеномика и анализ цен Mars Ecosystem (XMS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mars Ecosystem (XMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 209,56K
$ 209,56K$ 209,56K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 666,54M
$ 666,54M$ 666,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 314,40K
$ 314,40K$ 314,40K
Исторический максимум:
$ 1,45
$ 1,45$ 1,45
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0003144
$ 0,0003144$ 0,0003144

Токеномика Mars Ecosystem (XMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mars Ecosystem (XMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XMS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XMS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XMS, изучите текущую цену XMS!

Прогноз цены XMS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.