Токеномика markkacy (KACY) Откройте для себя ключевую информацию о markkacy (KACY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о markkacy (KACY) The $KACY project on the Solana network is a community-driven meme token aiming to foster widespread engagement and participation. Its key objectives include building a strong user base, promoting fun in crypto, and leveraging Solana's speed and low fees for accessibility. The project features a burned liquidity pool and decentralization-focused tokenomics, but it is still in its early phases, with speculative potential for growth. Официальный сайт: https://www.markkacy.lol/ Купить KACY сейчас!

Токеномика и анализ цен markkacy (KACY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене markkacy (KACY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 409,04K $ 409,04K $ 409,04K Общее предложение: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M Оборотное предложение: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 409,04K $ 409,04K $ 409,04K Исторический максимум: $ 0,057367 $ 0,057367 $ 0,057367 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00040926 $ 0,00040926 $ 0,00040926 Узнайте больше о цене markkacy (KACY)

Токеномика markkacy (KACY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики markkacy (KACY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KACY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KACY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KACY, изучите текущую цену KACY!

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