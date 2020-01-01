Токеномика Market Making Pro (MMPRO) Откройте для себя ключевую информацию о Market Making Pro (MMPRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Market Making Pro (MMPRO) MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for. Официальный сайт: https://marketmaking.pro/ Купить MMPRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Market Making Pro (MMPRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Market Making Pro (MMPRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 400,18K $ 400,18K $ 400,18K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 92,08M $ 92,08M $ 92,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 434,60K $ 434,60K $ 434,60K Исторический максимум: $ 0,824202 $ 0,824202 $ 0,824202 Исторический минимум: $ 0,00383318 $ 0,00383318 $ 0,00383318 Текущая цена: $ 0,00434427 $ 0,00434427 $ 0,00434427 Узнайте больше о цене Market Making Pro (MMPRO)

Токеномика Market Making Pro (MMPRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Market Making Pro (MMPRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MMPRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MMPRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMPRO, изучите текущую цену MMPRO!

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