Токеномика Mantle Staked Ether (METH) Откройте для себя ключевую информацию о Mantle Staked Ether (METH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mantle Staked Ether (METH) Mantle Liquid Staking Protocol (LSP) is a permissionless, non-custodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether (mETH) serves as the value-accumulating receipt token. Официальный сайт: https://www.mantle.xyz/meth Whitepaper: https://docs.mantle.xyz/meth Купить METH сейчас!

Токеномика и анализ цен Mantle Staked Ether (METH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mantle Staked Ether (METH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 932,14M $ 932,14M $ 932,14M Общее предложение: $ 352,10K $ 352,10K $ 352,10K Оборотное предложение: $ 352,10K $ 352,10K $ 352,10K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 932,14M $ 932,14M $ 932,14M Исторический максимум: $ 4 729,53 $ 4 729,53 $ 4 729,53 Исторический минимум: $ 1 485,62 $ 1 485,62 $ 1 485,62 Текущая цена: $ 2 647,36 $ 2 647,36 $ 2 647,36 Узнайте больше о цене Mantle Staked Ether (METH)

Токеномика Mantle Staked Ether (METH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mantle Staked Ether (METH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов METH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов METH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой METH, изучите текущую цену METH!

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