Токеномика Low Quality Cat (LQC) Откройте для себя ключевую информацию о Low Quality Cat (LQC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Low Quality Cat (LQC) The origin of the low quality cat remains surrounded in lore and mystery. Taken with 0.1MP on one of the first commercially available digital cameras, the true identity of the cat to this day remains unknown. However, it has since been immortalized on the blockchain forever in the form of $LQC and is celebrated by a cult following and lovers of genuine low quality everywhere. The community has burned 45% of the supply. The memes are endless. Официальный сайт: http://lowqualitycat.xyz/ Купить LQC сейчас!

Токеномика и анализ цен Low Quality Cat (LQC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Low Quality Cat (LQC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 175,74K $ 175,74K $ 175,74K Общее предложение: $ 497,74M $ 497,74M $ 497,74M Оборотное предложение: $ 497,74M $ 497,74M $ 497,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 175,74K $ 175,74K $ 175,74K Исторический максимум: $ 0,00630254 $ 0,00630254 $ 0,00630254 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00035908 $ 0,00035908 $ 0,00035908 Узнайте больше о цене Low Quality Cat (LQC)

Токеномика Low Quality Cat (LQC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Low Quality Cat (LQC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LQC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LQC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LQC, изучите текущую цену LQC!

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