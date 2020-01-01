Токеномика lou (LOU) Откройте для себя ключевую информацию о lou (LOU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о lou (LOU) lou is a token about a dog wearing a hat. Popularized by the famous ‘Wif’ dog, it was created on pump.fun and launched fairly. lou has created a community full of support that gathered to push this project from the ground up. The coin joins the ranks of other top dog memes by having such a strong community pushing it daily. This is a meme coin like any other meme coin that will last the test of time. Официальный сайт: https://www.loucoinonsol.com/ Купить LOU сейчас!

Токеномика и анализ цен lou (LOU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене lou (LOU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 701,52K $ 701,52K $ 701,52K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 701,52K $ 701,52K $ 701,52K Исторический максимум: $ 0,00779303 $ 0,00779303 $ 0,00779303 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00070156 $ 0,00070156 $ 0,00070156 Узнайте больше о цене lou (LOU)

Токеномика lou (LOU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики lou (LOU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOU, изучите текущую цену LOU!

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