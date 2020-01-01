Токеномика LORDS (LORDS) Откройте для себя ключевую информацию о LORDS (LORDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LORDS (LORDS) $LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game. Официальный сайт: https://realms.world/ Купить LORDS сейчас!

Токеномика и анализ цен LORDS (LORDS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LORDS (LORDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,97M $ 2,97M $ 2,97M Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 207,09M $ 207,09M $ 207,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,30M $ 4,30M $ 4,30M Исторический максимум: $ 1,094 $ 1,094 $ 1,094 Исторический минимум: $ 0,01014806 $ 0,01014806 $ 0,01014806 Текущая цена: $ 0,01435313 $ 0,01435313 $ 0,01435313 Узнайте больше о цене LORDS (LORDS)

Токеномика LORDS (LORDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LORDS (LORDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LORDS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LORDS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LORDS, изучите текущую цену LORDS!

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