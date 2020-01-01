Токеномика LORDS (LORDS)

Токеномика LORDS (LORDS)

Откройте для себя ключевую информацию о LORDS (LORDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о LORDS (LORDS)

$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem.

$LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game

The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.

Официальный сайт:
https://realms.world/

Токеномика и анализ цен LORDS (LORDS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LORDS (LORDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,97M
$ 2,97M$ 2,97M
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 207,09M
$ 207,09M$ 207,09M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,30M
$ 4,30M$ 4,30M
Исторический максимум:
$ 1,094
$ 1,094$ 1,094
Исторический минимум:
$ 0,01014806
$ 0,01014806$ 0,01014806
Текущая цена:
$ 0,01435313
$ 0,01435313$ 0,01435313

Токеномика LORDS (LORDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LORDS (LORDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LORDS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LORDS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LORDS, изучите текущую цену LORDS!

Прогноз цены LORDS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.