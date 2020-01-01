Токеномика Look bro (LOOK) Откройте для себя ключевую информацию о Look bro (LOOK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Look bro (LOOK) "Look Bro" is a Meme derived from an old French soccer anime, and the meme went viral for telling people "bad" news, sometimes used for just telling anything to someone. The meme is considered a positive reinforcement meme, it spreads positivity as the person putting the hand on their shoulder is smiling and offering some sort of encouraging information. We are revolutionizing memes in the particular format and it allows users to be creative while maintaining the same meme formats. Официальный сайт: https://looksolana.com Купить LOOK сейчас!

Токеномика и анализ цен Look bro (LOOK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Look bro (LOOK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 407,35K $ 407,35K $ 407,35K Общее предложение: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M Оборотное предложение: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 407,35K $ 407,35K $ 407,35K Исторический максимум: $ 0,00883169 $ 0,00883169 $ 0,00883169 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00040688 $ 0,00040688 $ 0,00040688 Узнайте больше о цене Look bro (LOOK)

Токеномика Look bro (LOOK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Look bro (LOOK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOOK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOOK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOOK, изучите текущую цену LOOK!

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