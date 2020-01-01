Токеномика Liqwid Finance (LQ) Откройте для себя ключевую информацию о Liqwid Finance (LQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Liqwid Finance (LQ) Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue). Официальный сайт: https://www.liqwid.finance/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1-UDRdjcN8sWtsir0gwcb7KMTvQOFbtII/view Купить LQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Liqwid Finance (LQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liqwid Finance (LQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 36,01M $ 36,01M $ 36,01M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 20,14M $ 20,14M $ 20,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,54M $ 37,54M $ 37,54M Исторический максимум: $ 125,74 $ 125,74 $ 125,74 Исторический минимум: $ 0,0000031 $ 0,0000031 $ 0,0000031 Текущая цена: $ 1,79 $ 1,79 $ 1,79 Узнайте больше о цене Liqwid Finance (LQ)

Токеномика Liqwid Finance (LQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liqwid Finance (LQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LQ, изучите текущую цену LQ!

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