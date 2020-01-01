Токеномика Liquity USD (LUSD)

Токеномика Liquity USD (LUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Liquity USD (LUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Liquity USD (LUSD)

LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort.

Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

Официальный сайт:
https://www.liquity.org/

Токеномика и анализ цен Liquity USD (LUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquity USD (LUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 41,14M
$ 41,14M$ 41,14M
Общее предложение:
$ 41,05M
$ 41,05M$ 41,05M
Оборотное предложение:
$ 41,05M
$ 41,05M$ 41,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 41,14M
$ 41,14M$ 41,14M
Исторический максимум:
$ 1,16
$ 1,16$ 1,16
Исторический минимум:
$ 0,896722
$ 0,896722$ 0,896722
Текущая цена:
$ 1,002
$ 1,002$ 1,002

Токеномика Liquity USD (LUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Liquity USD (LUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUSD, изучите текущую цену LUSD!

Прогноз цены LUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.