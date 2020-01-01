Токеномика Liquity USD (LUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Liquity USD (LUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Liquity USD (LUSD) LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Официальный сайт: https://www.liquity.org/ Купить LUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Liquity USD (LUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquity USD (LUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41,14M $ 41,14M $ 41,14M Общее предложение: $ 41,05M $ 41,05M $ 41,05M Оборотное предложение: $ 41,05M $ 41,05M $ 41,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,14M $ 41,14M $ 41,14M Исторический максимум: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Исторический минимум: $ 0,896722 $ 0,896722 $ 0,896722 Текущая цена: $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 Узнайте больше о цене Liquity USD (LUSD)

Токеномика Liquity USD (LUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liquity USD (LUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUSD, изучите текущую цену LUSD!

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