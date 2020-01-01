Токеномика Lingyan (LINGYAN) Откройте для себя ключевую информацию о Lingyan (LINGYAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lingyan (LINGYAN) $Lingyan is a meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. It aims to combine humor with innovative blockchain technology, creating a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community events. The project emphasizes inclusivity and aims to build a strong community around the token, leveraging social media and memes to enhance visibility and engagement. Официальный сайт: https://lingyan.fun/ Купить LINGYAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Lingyan (LINGYAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lingyan (LINGYAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,89K $ 37,89K $ 37,89K Общее предложение: $ 999,40M $ 999,40M $ 999,40M Оборотное предложение: $ 999,40M $ 999,40M $ 999,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,89K $ 37,89K $ 37,89K Исторический максимум: $ 0,01467546 $ 0,01467546 $ 0,01467546 Исторический минимум: $ 0,00001902 $ 0,00001902 $ 0,00001902 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Lingyan (LINGYAN)

Токеномика Lingyan (LINGYAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lingyan (LINGYAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LINGYAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LINGYAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LINGYAN, изучите текущую цену LINGYAN!

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