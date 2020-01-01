Токеномика Lido Staked SOL (STSOL) Откройте для себя ключевую информацию о Lido Staked SOL (STSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lido Staked SOL (STSOL) ‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens. Официальный сайт: https://solana.lido.fi/ Купить STSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Lido Staked SOL (STSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lido Staked SOL (STSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,20M $ 20,20M $ 20,20M Общее предложение: $ 106,16K $ 106,16K $ 106,16K Оборотное предложение: $ 106,16K $ 106,16K $ 106,16K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,20M $ 20,20M $ 20,20M Исторический максимум: $ 350,04 $ 350,04 $ 350,04 Исторический минимум: $ 8,65 $ 8,65 $ 8,65 Текущая цена: $ 190,2 $ 190,2 $ 190,2 Узнайте больше о цене Lido Staked SOL (STSOL)

Токеномика Lido Staked SOL (STSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lido Staked SOL (STSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STSOL, изучите текущую цену STSOL!

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