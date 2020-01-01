Токеномика Level (LVL)

Токеномика Level (LVL)

Откройте для себя ключевую информацию о Level (LVL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Level (LVL)

Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.

Официальный сайт:
https://app.level.finance/

Токеномика и анализ цен Level (LVL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Level (LVL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 238,89K
$ 238,89K$ 238,89K
Общее предложение:
$ 26,83M
$ 26,83M$ 26,83M
Оборотное предложение:
$ 17,41M
$ 17,41M$ 17,41M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 368,12K
$ 368,12K$ 368,12K
Исторический максимум:
$ 11,03
$ 11,03$ 11,03
Исторический минимум:
$ 0,01312676
$ 0,01312676$ 0,01312676
Текущая цена:
$ 0,01372282
$ 0,01372282$ 0,01372282

Токеномика Level (LVL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Level (LVL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LVL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LVL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LVL, изучите текущую цену LVL!

Прогноз цены LVL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.