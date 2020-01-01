Токеномика Level (LVL) Откройте для себя ключевую информацию о Level (LVL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Level (LVL) Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings. Официальный сайт: https://app.level.finance/ Купить LVL сейчас!

Токеномика и анализ цен Level (LVL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Level (LVL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 238,89K $ 238,89K $ 238,89K Общее предложение: $ 26,83M $ 26,83M $ 26,83M Оборотное предложение: $ 17,41M $ 17,41M $ 17,41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 368,12K $ 368,12K $ 368,12K Исторический максимум: $ 11,03 $ 11,03 $ 11,03 Исторический минимум: $ 0,01312676 $ 0,01312676 $ 0,01312676 Текущая цена: $ 0,01372282 $ 0,01372282 $ 0,01372282 Узнайте больше о цене Level (LVL)

Токеномика Level (LVL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Level (LVL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LVL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LVL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LVL, изучите текущую цену LVL!

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