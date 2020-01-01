Токеномика Let Him Cook ($COOK) Откройте для себя ключевую информацию о Let Him Cook ($COOK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Let Him Cook ($COOK) Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at. Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses. The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over. $COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem. Официальный сайт: https://www.lethimcook.art/ Купить $COOK сейчас!

Токеномика и анализ цен Let Him Cook ($COOK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Let Him Cook ($COOK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 671,19K $ 671,19K $ 671,19K Общее предложение: $ 998,73M $ 998,73M $ 998,73M Оборотное предложение: $ 998,73M $ 998,73M $ 998,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 671,19K $ 671,19K $ 671,19K Исторический максимум: $ 0,01564695 $ 0,01564695 $ 0,01564695 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00066827 $ 0,00066827 $ 0,00066827 Узнайте больше о цене Let Him Cook ($COOK)

Токеномика Let Him Cook ($COOK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Let Him Cook ($COOK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $COOK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $COOK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $COOK, изучите текущую цену $COOK!

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