Токеномика Lendle (LEND) Откройте для себя ключевую информацию о Lendle (LEND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lendle (LEND) Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials. Официальный сайт: https://www.lendle.xyz/ Whitepaper: https://docs.lendle.xyz/miscellaneous/mission-statement Купить LEND сейчас!

Токеномика и анализ цен Lendle (LEND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lendle (LEND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 325,04K $ 325,04K $ 325,04K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 36,11M $ 36,11M $ 36,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 900,04K $ 900,04K $ 900,04K Исторический максимум: $ 0,207173 $ 0,207173 $ 0,207173 Исторический минимум: $ 0,00853651 $ 0,00853651 $ 0,00853651 Текущая цена: $ 0,00900039 $ 0,00900039 $ 0,00900039 Узнайте больше о цене Lendle (LEND)

Токеномика Lendle (LEND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lendle (LEND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LEND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LEND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEND, изучите текущую цену LEND!

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