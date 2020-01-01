Токеномика LEGIT (LEGIT) Откройте для себя ключевую информацию о LEGIT (LEGIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LEGIT (LEGIT) LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation Официальный сайт: https://legitmeme.com/ Купить LEGIT сейчас!

Токеномика и анализ цен LEGIT (LEGIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LEGIT (LEGIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,04M $ 2,04M $ 2,04M Общее предложение: $ 975,35M $ 975,35M $ 975,35M Оборотное предложение: $ 975,35M $ 975,35M $ 975,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,04M $ 2,04M $ 2,04M Исторический максимум: $ 0,00890273 $ 0,00890273 $ 0,00890273 Исторический минимум: $ 0,00128272 $ 0,00128272 $ 0,00128272 Текущая цена: $ 0,00209258 $ 0,00209258 $ 0,00209258 Узнайте больше о цене LEGIT (LEGIT)

Токеномика LEGIT (LEGIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LEGIT (LEGIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LEGIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LEGIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEGIT, изучите текущую цену LEGIT!

Прогноз цены LEGIT Хотите узнать, куда может двигаться LEGIT? Наша страница прогноза цены LEGIT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LEGIT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!