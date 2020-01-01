Токеномика LegendX (LGNDX)

Токеномика LegendX (LGNDX)

Откройте для себя ключевую информацию о LegendX (LGNDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о LegendX (LGNDX)

$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield".

The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable.

$LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions.

$LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.

Официальный сайт:
https://www.titanlegends.win/
Whitepaper:
https://docs.titanlegends.win

Токеномика и анализ цен LegendX (LGNDX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LegendX (LGNDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 101,97K
$ 101,97K$ 101,97K
Общее предложение:
$ 2,59B
$ 2,59B$ 2,59B
Оборотное предложение:
$ 2,59B
$ 2,59B$ 2,59B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 101,97K
$ 101,97K$ 101,97K
Исторический максимум:
$ 0,00102835
$ 0,00102835$ 0,00102835
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика LegendX (LGNDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LegendX (LGNDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LGNDX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LGNDX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LGNDX, изучите текущую цену LGNDX!

Прогноз цены LGNDX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.