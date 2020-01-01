Токеномика LegendX (LGNDX) Откройте для себя ключевую информацию о LegendX (LGNDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LegendX (LGNDX) $LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever. Официальный сайт: https://www.titanlegends.win/ Whitepaper: https://docs.titanlegends.win Купить LGNDX сейчас!

Токеномика и анализ цен LegendX (LGNDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LegendX (LGNDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 101,97K $ 101,97K $ 101,97K Общее предложение: $ 2,59B $ 2,59B $ 2,59B Оборотное предложение: $ 2,59B $ 2,59B $ 2,59B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 101,97K $ 101,97K $ 101,97K Исторический максимум: $ 0,00102835 $ 0,00102835 $ 0,00102835 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене LegendX (LGNDX)

Токеномика LegendX (LGNDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LegendX (LGNDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LGNDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LGNDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LGNDX, изучите текущую цену LGNDX!

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