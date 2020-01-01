Токеномика Larp Detective Agency ($AGENCY) Откройте для себя ключевую информацию о Larp Detective Agency ($AGENCY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Larp Detective Agency ($AGENCY) Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO. Официальный сайт: https://www.larpdetective.agency/ Купить $AGENCY сейчас!

Токеномика и анализ цен Larp Detective Agency ($AGENCY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Larp Detective Agency ($AGENCY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 137,13K $ 137,13K $ 137,13K Общее предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M Оборотное предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 137,13K $ 137,13K $ 137,13K Исторический максимум: $ 0,02279091 $ 0,02279091 $ 0,02279091 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013712 $ 0,00013712 $ 0,00013712 Узнайте больше о цене Larp Detective Agency ($AGENCY)

Токеномика Larp Detective Agency ($AGENCY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Larp Detective Agency ($AGENCY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $AGENCY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $AGENCY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $AGENCY, изучите текущую цену $AGENCY!

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