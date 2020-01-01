Токеномика Kyros Restaked SOL (KYSOL) Откройте для себя ключевую информацию о Kyros Restaked SOL (KYSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token. Официальный сайт: https://kyros.fi Купить KYSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Kyros Restaked SOL (KYSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kyros Restaked SOL (KYSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,56M $ 29,56M $ 29,56M Общее предложение: $ 155,27K $ 155,27K $ 155,27K Оборотное предложение: $ 155,27K $ 155,27K $ 155,27K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,56M $ 29,56M $ 29,56M Исторический максимум: $ 344,77 $ 344,77 $ 344,77 Исторический минимум: $ 25,15 $ 25,15 $ 25,15 Текущая цена: $ 190,39 $ 190,39 $ 190,39 Узнайте больше о цене Kyros Restaked SOL (KYSOL)

Токеномика Kyros Restaked SOL (KYSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kyros Restaked SOL (KYSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KYSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KYSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KYSOL, изучите текущую цену KYSOL!

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