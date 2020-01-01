Токеномика KRWO (KRWO) Откройте для себя ключевую информацию о KRWO (KRWO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KRWO (KRWO) KRWO is a Korean Won-backed stablecoin issued on the Kaia blockchain through an open and transparent smart contract developed by the GimSwap team. While currently launched on the Kaia blockchain, KRWO is designed to expand to multiple major blockchains in the future, enabling a broader reach and greater utility. It is built on the Open Voucher (OV) protocol, a system designed by Open Asset to tokenize fiat-backed assets into OV vouchers. KRWO enables secure and efficient Korean Won transactions across Web2 and Web3 environments, bridging traditional finance and blockchain technology to support decentralized finance (DeFi) activities. Официальный сайт: https://gimswap.com Whitepaper: https://docs.gimswap.com/gimswap-guide/what-is-krwo Купить KRWO сейчас!

Токеномика и анализ цен KRWO (KRWO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KRWO (KRWO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 329,67K $ 329,67K $ 329,67K Общее предложение: $ 446,60M $ 446,60M $ 446,60M Оборотное предложение: $ 446,60M $ 446,60M $ 446,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 329,67K $ 329,67K $ 329,67K Исторический максимум: $ 0,00074942 $ 0,00074942 $ 0,00074942 Исторический минимум: $ 0,00065821 $ 0,00065821 $ 0,00065821 Текущая цена: $ 0,00073523 $ 0,00073523 $ 0,00073523 Узнайте больше о цене KRWO (KRWO)

Токеномика KRWO (KRWO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KRWO (KRWO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KRWO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KRWO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KRWO, изучите текущую цену KRWO!

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