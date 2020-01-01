Токеномика Kolin (KOLIN) Откройте для себя ключевую информацию о Kolin (KOLIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kolin (KOLIN) Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals. Официальный сайт: https://www.kolin.ai/ Купить KOLIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Kolin (KOLIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kolin (KOLIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,67M $ 2,67M $ 2,67M Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,67M $ 2,67M $ 2,67M Исторический максимум: $ 0,04045685 $ 0,04045685 $ 0,04045685 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00268644 $ 0,00268644 $ 0,00268644 Узнайте больше о цене Kolin (KOLIN)

Токеномика Kolin (KOLIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kolin (KOLIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOLIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOLIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOLIN, изучите текущую цену KOLIN!

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