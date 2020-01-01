Токеномика Kofi Aptos (KAPT) Откройте для себя ключевую информацию о Kofi Aptos (KAPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kofi Aptos (KAPT) Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity. Официальный сайт: https://kofi.finance Купить KAPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Kofi Aptos (KAPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kofi Aptos (KAPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,03M $ 21,03M $ 21,03M Общее предложение: $ 4,36M $ 4,36M $ 4,36M Оборотное предложение: $ 4,36M $ 4,36M $ 4,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,03M $ 21,03M $ 21,03M Исторический максимум: $ 5,27 $ 5,27 $ 5,27 Исторический минимум: $ 3,77 $ 3,77 $ 3,77 Текущая цена: $ 4,82 $ 4,82 $ 4,82 Узнайте больше о цене Kofi Aptos (KAPT)

Токеномика Kofi Aptos (KAPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kofi Aptos (KAPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KAPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KAPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAPT, изучите текущую цену KAPT!

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