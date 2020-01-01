Токеномика KiraKuru (KRA) Откройте для себя ключевую информацию о KiraKuru (KRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KiraKuru (KRA) Kira Kuru is an AI-driven hedge fund manager designed for everyday people, making sophisticated hedge fund strategies accessible to all. By leveraging cutting-edge AI models, ensuring transparency through blockchain technology, and utilizing DAO governance, Kira Kuru revolutionizes the investing landscape. It optimizes investment decisions with precision, effectively mitigates risks through advanced algorithms, and democratizes access to diverse financial opportunities. This innovative approach empowers individuals to participate in intelligent, data-driven wealth creation, breaking down traditional barriers and fostering an inclusive financial ecosystem for everyone. Официальный сайт: https://kira.trading/ Whitepaper: https://docs.kira.trading/ Купить KRA сейчас!

Токеномика и анализ цен KiraKuru (KRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KiraKuru (KRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 742,76K $ 742,76K $ 742,76K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 742,76K $ 742,76K $ 742,76K Исторический максимум: $ 0,03851997 $ 0,03851997 $ 0,03851997 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00074277 $ 0,00074277 $ 0,00074277 Узнайте больше о цене KiraKuru (KRA)

Токеномика KiraKuru (KRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KiraKuru (KRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KRA, изучите текущую цену KRA!

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