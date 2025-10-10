Токеномика King Of Meme (LION) Откройте для себя ключевую информацию о King Of Meme (LION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен King Of Meme (LION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене King Of Meme (LION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 172,97K Общее предложение: $ 109,10T Оборотное предложение: $ 109,10T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 172,97K Исторический максимум: $ 0 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0

Информация о King Of Meme (LION) The King of all Meme Coin $LION wants to overcome the limitations of existing DogeShibaInuPepeBabyDogeBone coins. While these coins have achieved remarkable success, they still face certain constraints that we, at Lion, are determined to improve upon! $LION is here to fix the past and pounce into the future. Why settle for snooze-worthy meme coins when you can blast off with Lion? The King of all Meme Coin $LION wants to overcome the limitations of existing DogeShibaInuPepeBabyDogeBone coins. While these coins have achieved remarkable success, they still face certain constraints that we, at Lion, are determined to improve upon! $LION is here to fix the past and pounce into the future. Why settle for snooze-worthy meme coins when you can blast off with Lion? Официальный сайт: https://lion.meme/

Токеномика King Of Meme (LION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики King Of Meme (LION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LION, изучите текущую цену LION!

Прогноз цены LION Хотите узнать, куда может двигаться LION? Наша страница прогноза цены LION объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

