Токеномика Kensei (KENSEI) Откройте для себя ключевую информацию о Kensei (KENSEI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kensei (KENSEI) $KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together. Официальный сайт: https://kenseishido.xyz Whitepaper: https://github.com/kenseishido/docs/blob/main/KENSEI_WHITEPAPERV3.pdf Купить KENSEI сейчас!

Токеномика и анализ цен Kensei (KENSEI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kensei (KENSEI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 445,75K $ 445,75K $ 445,75K Общее предложение: $ 45,24B $ 45,24B $ 45,24B Оборотное предложение: $ 45,24B $ 45,24B $ 45,24B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 445,75K $ 445,75K $ 445,75K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kensei (KENSEI)

Токеномика Kensei (KENSEI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kensei (KENSEI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KENSEI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KENSEI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KENSEI, изучите текущую цену KENSEI!

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