Токеномика Kensei (KENSEI)

Токеномика Kensei (KENSEI)

Откройте для себя ключевую информацию о Kensei (KENSEI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kensei (KENSEI)

$KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective.

More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together.

Официальный сайт:
https://kenseishido.xyz
Whitepaper:
https://github.com/kenseishido/docs/blob/main/KENSEI_WHITEPAPERV3.pdf

Токеномика и анализ цен Kensei (KENSEI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kensei (KENSEI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 445,75K
$ 445,75K$ 445,75K
Общее предложение:
$ 45,24B
$ 45,24B$ 45,24B
Оборотное предложение:
$ 45,24B
$ 45,24B$ 45,24B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 445,75K
$ 445,75K$ 445,75K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Kensei (KENSEI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kensei (KENSEI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KENSEI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KENSEI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KENSEI, изучите текущую цену KENSEI!

Прогноз цены KENSEI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.