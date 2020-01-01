Токеномика Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Откройте для себя ключевую информацию о Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking Официальный сайт: https://kelpdao.xyz/restake/ Whitepaper: https://kelpdao.xyz/litepapers/rsETHLitepaper.pdf Купить RSETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,14B $ 1,14B $ 1,14B Общее предложение: $ 437,88K $ 437,88K $ 437,88K Оборотное предложение: $ 437,88K $ 437,88K $ 437,88K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,14B $ 1,14B $ 1,14B Исторический максимум: $ 4 216,2 $ 4 216,2 $ 4 216,2 Исторический минимум: $ 1 459,69 $ 1 459,69 $ 1 459,69 Текущая цена: $ 2 592,74 $ 2 592,74 $ 2 592,74 Узнайте больше о цене Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)

Токеномика Kelp DAO Restaked ETH (RSETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RSETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RSETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSETH, изучите текущую цену RSETH!

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