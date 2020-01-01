Токеномика KCAL (KCAL) Откройте для себя ключевую информацию о KCAL (KCAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен KCAL (KCAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KCAL (KCAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,09K $ 33,09K $ 33,09K Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 3,90M $ 3,90M $ 3,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 424,21K $ 424,21K $ 424,21K Исторический максимум: $ 5,0 $ 5,0 $ 5,0 Исторический минимум: $ 0,00814595 $ 0,00814595 $ 0,00814595 Текущая цена: $ 0,00849814 $ 0,00849814 $ 0,00849814 Узнайте больше о цене KCAL (KCAL)

Токеномика KCAL (KCAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KCAL (KCAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KCAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KCAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KCAL, изучите текущую цену KCAL!

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